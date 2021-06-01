بالتعاون مع «القومي للمرأة».. الرعاية الأسقفية تنظم لقاء توعية بأهمية لقاح كورونا

نظم مركز التنمية الأسقفية بمجتمع مدينة السلام لقاء توعية للأهالي عن أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا حيث تم عرض الفئات الأكثر أولوية لتلقى اللقاح وأبرز الشائعات عن التطعيم ضد الفيروس وكيفية الرد عليها ودور المجلس القومي للمرأة في الدعوة للحصو ل على اللقاح.

من جانبه أوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية أنه شارك بالحور بفعاليات اللقاء حوالي 15 سيدة من الأهالي اللاتي أظهرن استجابة لمعرفة كيفية التسجيل للحصول على اللقاح إذ تم الاتفاق على أن يقوم المركز بتسجيل أسماء السيدات والعائلات التي تريد تلقي اللقاح مع إمكانية قيام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز لتنظيم حملة تطعيم بالمنطقة لمن قاموا بالتسجيل من أهالى مدينة السلام.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) تعتبر هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

واحتفلت الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.