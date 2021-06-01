أول سبتمبر المقبل.. «النقض» تنظر طعون متهمي «خلية مدينة نصر الإرهابية»

حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لنظر طعون المتهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية ، وذلك على الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالمؤبد والمشدد.

وكان النائب العام الشهيد هشام بركات قد أحال المتهمون بخلية إرهابية بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية، لثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا للأفكار الإرهابية وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر.

- تعريف الجماعة الإرهابية

وأوضح قانون الإرهاب أنه في تطبيق أحكامه يقصد بالألفاظ والعبارات التالية

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.