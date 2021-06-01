وجبات سريعة ومشروبات غازية.. 6 عادات غذائية خاطئة نمارسها فى الصيف

العادات الغذائية الخاطئة

توجد عدة سلوكيات خاطئة نمارسها في حياتنا اليومية تتعلق بالصحة وينجم عنها كثير من المشكلات مثل بعض العادات الغذائية بفصل الصيف، ويتناول هذا التقرير أبرزها وفقًا لموقع health الطبي .

- تأخير الوجبات

من أبرز العادات الخاظئة فيما يخص الأغذية هى تأخير الوجبات بحجة عدم الرغبة في تناول الطعام وعدم الشعور بالجوع، فالحل يكون الاقتصار على وجبة المساء، لذا لابد من عدم تأخير الوجبات ومن الأفضل أن يتم تحديد مواعيد لوجبتى الافطار والغذاء وأن لا تتأخر وجبة العشاء عن التاسعة مساءاً.

- قلة شراب الماء

من العادات الخاطئة قلة شرب الماء، لذا من الضرروى كثرة شرب الماء والعمل على تحميل تطبيق يذكرك بالشرب كثيرًا، بما لايقل عن 3 لتر يوميًا، مما يعزز صحة البشرة، كما أن المياه تعمل على ازالة السموم من الجسم.

- تناول كميات من الفاكهة

من المعروف أن الفاكهة مفيدة ولكن لا يجب الاكثار من تناول فاكهة تحتوي على كمية عالية من السكر كالتين والبلح والعنب، أيضًا تقليل تناول الفاكهة المليئة بالأملاح .

- وجبات سريعة ومياه غازية

التقليل من تناول الوجبات السريعة لما تحمله من دهون عالية، إضافة اللمياه الغازية لتسببها فى الإصابة بهشاشة العظام، وعدم تناول أطعمة دسمة خاصة في وجبة العشاء.

- توازن بين الوجبات

لدينا ثلاث وجبات في اليوم أهمها الافطار، عليك الاهتمام بتناولها، احرص على الألياف والفيتامينات في هذه الوجبة، وفى الغذاء يجب التركيز علي البروتين، وأحرص على مشاركة الغير معك في العشاء أو الاكتفاء بتناول كوب زبادي مع طبق سلطة.

- أحذر السكريات

كثرة تناول السكريات أمر غير صحي، يسبب تصلب الشرايين وارتفاع نسبة السكر في الدم والإصابة بمرض النقرس.