أبومازن يثمن جهود الرئيس السيسى لترتيب البيت الفلسطينى وإنهاء الانقسام

ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترتيب البيت الفلسطينى الداخلي، والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع المقبل.

وتتوجه وفود فلسطين المختلفة إلى القاهرة الأسبوع المقبل؛ لبدء الحوار الوطنى، والتمهيد لاجتماع الأمناء العامين، للفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد أمس (الإثنين) أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادته، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.