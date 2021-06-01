الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

السيسي
السيسي

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمصر، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار؛ طالما التزمت إسرائيل ذلك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية، لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وطلبت حركة حماس في قطاع غزة، من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل في القاهرة، برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

من جانبها؛ جددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة، والتزامها بوقف إطلاق النار.

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