الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح آداب العطس لتقليل عدوى كورونا (فيديوجراف)

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى فيديوجراف، عن من طرق انتقال عدوى فيروس كورونا وأبرزها العطس والسعال، مشيرة إلى ضرورة اتباع آداب العطس والسعال لحماية أنفسهم ومن حوالهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وقدمت عدد من النصائح حول أداب العطس والسعال، لافتة إلى أنه عند العطس أو الكح هناك الآلاف من الميكروبات تخرج عن طريق الأنف والفم.
وقالت احيانا يكون معك منديل أو لا، وفى حالة وجود منديل لابد من التخلص منه على الفور وغسل الأيدى بالماء والصابون أو باستخدام  مواد مطهرة.
وأشارت إلى أنه فى حال عدم وجود منديل لا تعطس أو تكح فى كف اليد، حيث إن الميكروبات تظل فى اليد وتنتقل لكل سطح يتم لمسه، مشيرة إلى ضرورة استخدام أعلى الكوع للعطس والكحة، محذرة من العطس أو الكح فى وش أحد.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الإثنين، عن خروج  780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192112 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 984 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 262650 من ضمنهم 192112 حالة تم شفاؤها، و 15096 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة طرق انتقال عدوى فيروس كورونا آداب العطس والسعال الميكروبات غسل الايدي

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