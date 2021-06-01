الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

ألف جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء الامتحانات

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة انتهاء الامتحانات.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصلت “الدستور” أن المكافأة تصرف  للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

وكان الأزهر الشريف، أعلن فتح باب القبول إلكترونيا، لمرحلة رياض الأطفال لأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) عبر الرابط:

https://azhar.gov.eg/static/details.aspx?id=5

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

ويترقب طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الأزهر الشريف ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر نشرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

وأنهى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الأزهرية، امتحانات شهر أبريل التي سيتم تقييم الفصل الدراسي الثاني، بناء على درجاته مع امتحانات شهر مارس، طبقا لقرار وكيل الأزهر، في الـ26 من أبريل الماضي.

وكان الأزهر الشريف قرر في وقت سابق اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية بناءا على متوسط درجات الطلاب في اختبارات شهري مارس وأبريل التي عقدت لكافة الطلاب على مستوى الجمهورية.

وانتهى قطاع المعاهد الأزهرية من نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ومن المقرر يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، وسوف يتم إعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وكان قد نص قرار الأزهر سابقا حول انتهاء العام الدراسى في شهر أبريل، وفيما يتعلق بصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى)، وكذا الشهادتين الابتدائية والإعدادية، فقد نص القرار على أن يمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى شهرى مارس وأبريل تقييما للفصل الدراسي الثاني، على أن يكون المنهج المقرر عن شهر مايو للاطلاع فقط، وذلك في كافة المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية.

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