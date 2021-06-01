الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

روسيا: هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط

ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، القول اليوم الثلاثاء
إن هناك مخاطر من ضبابية كثيفة في سوق النفط بالرغم من التحسن الكبير عن العام الماضي.
 

ارتفعت أسعار النفط اليوم، ولامس خام برنت مستوى 71 دولارا ويجري تداوله غند أعلى مستوياته منذ مارس بدعم توقعات بنمو الطلب على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، يلتقي أعضاء منظمة أوبك وشركاؤهم اليوم الثلاثاء، لتحديد كمية النفط التي سينتجها التحالف خلال الأشهر القادمة في ظل انتعاش الطلب العالمي.


وتتوقع الأسواق الاستمرار في منحى الارتفاع التدريجي الذي أقر في أواخر أبريل، بعد اقتطاعات حادة تم الاتفاق عليها العام الماضي على وقع تفشي وباء كوفيد-19 وتبعاته الاقتصادية.


ويلتقي أعضاء أوبك بلاس، التحالف الذي تشكل أواخر 2016 بين بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط الـ13 بقيادة السعودية وعشرة حلفاء بزعامة روسيا.


ويبدأ اللقاء باجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الساري والتي باتت تنعقد كل شهر، يليه بعد ساعة ونصف اجتماع التحالف.


ويفتتح الوزراء مناقشاتهم بتقييم إستراتيجيتهم الحالية القاضية بزيادة تدريجية للإنتاج بمقدار حوالى 1,2 مليون برميل في اليوم على مراحل شهرية تتدرج بين مايو ويوليو.


كما سيتخذون على الأرجح قرارا حول حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس.


وتقتطع الدول الـ23 حاليا حصة كبيرة من إنتاجها لتفادي إغراق سوق متباطئة بفعل الأزمة الصحية.


لكن مع انتعاش الأسعار التي استعادت مستوياتها في مطلع 2020، وزيادة الطلب مجددا ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، بات من الممكن للكارتيل زيادة إنتاجه مجددا.


وأبقت أوبك في مطلع مايو على توقعاتها وهي تترقب زيادة الاستهلاك بمقدار 6 ملايين برميل في اليوم هذه السنة بالمقارنة مع 2020، وصولا إلى 96,65 مليون برميل في اليوم في العالم.
 

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