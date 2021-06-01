الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أهداف مبادرة وزارة الهجرة «صوت مصر في أفريقيا» (انفوجراف)

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إطلاق مبادرة للمصريين بالخارج "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa، من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

ويرصد “الدستور” أهداف مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa خلال الانفوجراف التالي:

-تلبية احتياجات الجاليات المصرية في القارة السمراء في كافة المستويات.

- زيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

- تنشيط حركة السياحة والطيران مع الدول الأفريقية.
- زيادة عمليات الاستيراد والتصدير إلي الدول الأفريقية
-زيادة التبادل الطلابي والتعاون في مجال التعليم.

- إرسال المزيد من الأطباء والدعم الطبي بمختلف أنواعه للدول الأفريقية.

- تعزيز التعاون في مجال الكهرباء والنقل البري والبحري.

السفيره نبيله مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج صوت مصر في أفريقيا أفريقيا مصر

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