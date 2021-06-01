«علمية كورونا»: إقبال كبير من المواطنين للحصول على اللقاحات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح حسني، أن المواطن المصري أصبح لديه وعي بأهمية الحصول على اللقاح للحد من حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة ولكنة يحد من حالات الوفاة وإذا تمت الإصابة تصبح خفيفة ولا تحتاج إلي الدخول الى المستشفى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192112.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 984 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 262650 من ضمنهم 192112 حالة تم شفاؤها، و 15096 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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