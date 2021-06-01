مفوض أوروبي يجدد الدعوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل أنحاء اليمن

جدد المفوض الأوروبي المكلف بشئون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، الدعوة لكافة أطراف النزاع في اليمن لاحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أن ذلك جاء في كلمة ألقاها المسئول الأوروبي في الاجتماع الدولي الثالث للمانحين والذي تستضيفه المفوضية بالاشتراك مع السويد اليوم الثلاثاء.

وأشار ليناريتش إلى خطورة الوضع الإنساني في اليمن حيث تلوح المجاعة في الأفق ويحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وجدد المفوض الأوروبي تعهد الاتحاد بالاستمرار في تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية وهيئات المجتمع المدني العاملة في اليمن.

وفي السياق، طالب ممثلو الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، خلال مشاركتهم في المؤتمر، بتأمين المزيد من الموارد من أجل الرد على الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وتوافق جميع المشاركون على التأكيد على أن الحل في اليمن يكمن بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على كامل أراضي البلاد وأن يندرج ذلك في إطار عملية سياسية شاملة.