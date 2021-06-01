«لافروف»: الشراكة الروسية - الصينية أكثر شمولًا من التحالف العسكري السياسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة الشاملة بين روسيا والصين هي أكثر من مجرد تحالف عسكري سياسي تقليدي.

وأشار لافروف - خلال كلمته عبر الفيديو أمام المشاركين في المؤتمر الدولي "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين الصين وروسيا -التي تم توقيعها عام 2001 - تقوم على أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها، وفي مقدمتها أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

وقال "تكرس الوثيقة اتفاقيات الدعم المتبادل عندما يتعلق الأمر بحماية وحدة الدولة وسلامة أراضيها ورفض استخدام الأسلحة النووية، ورفض استهداف الأسلحة الاستراتيجية ضد بعضها البعض"، موضحا أن الوثيقة صاغت مبدأ ينص احترام كل طرف اختيارات الآخر لمسار التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الاتصال ببعضها البعض على الفور إذا كان هناك تهديد بالعدوان على أحد الطرفين، ولا يسمح بتواجد دولة ثالثة على أراضينا بما يضر بالسيادة والأمن وسلامة أراضي بعضنا البعض".

وذكر لافروف أنه بهذه الوثيقة وبدون إنشاء تحالف عسكري سياسي رسمي شكلت روسيا والصين أساسا قانونيا بشأن القضايا المهمة استراتيجيا التي تهم المصالح الرئيسية للدولتين".