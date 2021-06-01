السعودية تسجل ألفًا و251 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

سجَّلت وزارة الصحة السعودية 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 451 ألفًا و687 إصابة.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1026 تعافيًا جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 434 ألفًا و439 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس التاجي في المملكة إلى 7 آلاف و377 حالة.

كورونا حول العالم

وارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بفيروس كورونا في أنحاء العالم لتصل إلى 170 مليونًا و721 ألفًا و894 إصابة، وفقًا لأحدث الأرقام التي أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الأرقام المنشورة على موقع الجامعة الإلكتروني، فإن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، ارتفع ليبلغ ثلاثة ملايين و550 ألفًا و7 وفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للإصابات والوفيات بالفيروس، إذ وصل عدد المصابين فيها إلى 33,264,380 مصاب، فيما سجلت 594,568 وفاة حتى اليوم.

إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبرغ " للأنباء أنه تم إعطاء نحو ملياري جرعة من اللقاح المضاد للفيروس حول العالم.