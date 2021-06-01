انتحار طالبة بـ«الحبة القاتلة» في المحلة

أقدمت طالبة تدعى "ز. ص. أ" بالصف الثاني الثانوي مقيمة بقرية صفط تراب التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى علي الانتحار بتناول حبة القمح السامة "الحبة القاتلة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من مركز السموم بطنطا يفيد بوصول المذكورة وهي متوفية، بسبب تناول حبة القمح السامة، وأكدت تحريات المباحث أن المذكورة تعيش مع والدها وجدها بعد وفاة والدتها، وبسبب خلافات أسرية أقدمت على الانتحار.

وأضافت التحريات أن الطالبة بعد تناولها حبة القمح وقعت في الشارع وتم نقلها لأقرب مستشفى في القرية ، ولم تسعفها ما اضطر زملائها لنقلها إلي مركز السموم بطنطا ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المركز .

تم إخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثمان بعد إجراء كشف الطب الشرعي ، عليها والتحقيق مع والدها وجدها.

وفي وقت سابق عثر أهالى قرية برما التابعة لدائره مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع ملفوفا وفى حالة بكاء شديد.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بالقاء الطفل.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.