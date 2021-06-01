الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين ناقش اجتماع وزراء خارجية نورماندي مع ماكرون وميركل

بوتين
بوتين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقش خلالها إمكانية عقد اجتماع لوزراء خارجية صيغة نورماندي الرباعية.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن"بوتين شدد خلال اتصالاته الهاتفية مع ماكرون وميركل مرارا على ضرورة تكثيف العمل بشأن عقد اجتماع لوزراء خارجية صيغة نورماندي الرباعية".

وأوضح " اتفقت جميع الأطراف من حيث المبدأ على الاجتماع ، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن".

وكان ماكرون قال في وقت سابق إنه يرى أن مجموعة نورماندي الرباعية (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) هي المنصة الأكثر فائدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مشددا على أن الخلاف حول الهبوط الاضطراري لطائرة "ريان إير" في مينسك لن يؤثر على مناقشات صيغة نورماندي.

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