طلب تحريات المباحث في العثور على جثة شاب بمياه النيل بالحوامدية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة جزيرة الشيخ عتمان بمركز الحوامدية، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وكشف ملابسات الوفاة.

وكان الرائد أحمد عصام عبد الباقي، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة جزيرة الشيخ عتمان .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتم التوصل إلى هوية الشاب من خلال أهليته، وجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار الوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

و هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها :

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحامض النووى (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.