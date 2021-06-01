رئيس الوزراء الكويتي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط

أكد رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضرورة تضافر الجھود العربیة والدولیة لاستئناف عملیة السلام في الشرق الأوسط، وضمان عدم تكرار الانتھاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائیلي، وإنھاء عملیات العنف ضد الشعب الفلسطیني الشقیق وصولا إلى تحقیق السلام والاستقرار المنشودین.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في تصريح للشيخ صباح عقب جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عكست عمق العلاقات الثنائیة التاریخیة بین البلدین، تبادلا خلالها وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية ورغبة البلدين في تعزيز التشاور المستمر والتنسيق الدائم دعم للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء الكويتي، التزام بلاده بموقفھا المبدئي والثابت تجاه القضیة الفلسطینیة ودعمھا لحق الشعب الفلسطیني الشقیق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة، وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.