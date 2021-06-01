الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الكويتي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط

الشيخ صباح خالد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح،

أكد رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضرورة تضافر الجھود العربیة والدولیة لاستئناف عملیة السلام في الشرق الأوسط، وضمان عدم تكرار الانتھاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائیلي، وإنھاء عملیات العنف ضد الشعب الفلسطیني الشقیق وصولا إلى تحقیق السلام والاستقرار المنشودین.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في تصريح للشيخ صباح عقب جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عكست عمق العلاقات الثنائیة التاریخیة بین البلدین، تبادلا خلالها وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية ورغبة البلدين في تعزيز التشاور المستمر والتنسيق الدائم دعم للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 

كما أكد رئيس الوزراء الكويتي، التزام بلاده بموقفھا المبدئي والثابت تجاه القضیة الفلسطینیة ودعمھا لحق الشعب الفلسطیني الشقیق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة، وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.

الأكثر قراءة

«الأحوال المدنية» تدشن موقع إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

برعاية أبومازن.. الرئيس السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

كواليس رفض الأهلى التعاقد مع المحمدى

وزير النقل يعلن وصول 28 عربة سكة حديد إلى ميناء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009