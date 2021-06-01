الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 7.2% في 2021

منظمة التعاون الاقتصادي
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 7.2 في المئة خلال هذا العام مقارنة ب 5.1 في المئة في مارس الماضي وهو الأعلى في الاقتصادات المتقدمة،وذلك بفضل نجاح برنامج التطعيم في المملكة المتحدة.

ووفق ما ذكره موقع "CNCB" الإخباري، فقد حذرت المنظمة من أن المملكة المتحدة قد تعاني من أضرار اقتصادية طويلة المدى أكثر من الدول الصناعية السبع الكبرى الأخرى بسبب تأثير مغادرة الاتحاد الأوروبي مما يزيد من التداعيات الاقتصادية التي سببها وباء كورونا.

وحذر تقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التكاليف المتزايدة على الحدود بعد الخروج من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ستستمر في التأثير على التجارة الخارجية.

وأظهرت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تراجعت بنحو الربع في بداية 2021 مقارنة بعام 2018.

ومن المتوقع أن يسجل معدل البطالة في المملكة المتحدة 6.1٪ بحلول نهاية العام مع انتهاء برنامج الاحتفاظ بالوظائف مرتفعًا من 4.8٪ في الربع الأول من عام 2021.

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