تحقيقات النيابة: المقاول انتقم من رئيس الحي لمنعه من البناء المخالف

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أن المتهم الرئيسي ويعمل مقاولا انتقم من رئيس الحي لمنعه من البناء المخالف، فقام المتهم بتأجير بلطجية للتعدي عليه وحدد للمتهمين مكان منزله فقاموا بانتظاره أسفل منزله وبمجرد ان شاهدوا رئيس الحي قاموا بالتعدي عليه بالضرب بالشوم والعصا.

- الاستماع لأقوال رئيس الحي

كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم، والذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم، أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي ، ما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من رئيس أحد الأحياء بالقاهرة بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثه عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

- ضبط المتهمين واعترافاتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالإشتراك مع سائق "توكتوك"، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه، وشخصان آخرين يجري ضبطهما.

وذلك لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.