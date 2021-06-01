اليابان وأمريكا تعارضان محاولات الصين تغيير الوضع الراهن في المحيطين الهندي والهادئ

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والأدميرال جون أكويلينو، القائد الجديد للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ، اليوم الثلاثاء، معارضتهما لمحاولات الصين أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال أكويلينو في بداية المحادثات - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- إنه من "المهم للغاية" بالنسبة له أن يزور اليابان كأول دولة بعد توليه منصبه في 30 أبريل الماضي.

واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التحالف الأمني بين اليابان والولايات المتحدة والسعي لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما تبادل سوجا وأكيلينو وجهات النظر بشأن الوضع الأخير في كوريا الشمالية واتفقا على إجراء تعاون وثيق بين اليابان والولايات المتحدة في التعامل مع بيونج يانج ، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء الياباني.