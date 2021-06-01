تحذيرات من نقص لقاحات «كورونا» في آسيا والمحيط الهادي

طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بدعم أقوى لتطعيمات اللاجئين ضد فيروس كورونا، لمواجهة انتشاره بمنطقة آسيا والتي تستضيف بلدانها الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم والذين يبلغ عددهم أكثر من 80 مليون لاجئ.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إنه يتم توزيع اللقاحات من خلال دعم مرفق (كوفاكس) الذي تقوده منظمة الصحة والذي يهدف إلى دعم الوصول العادل للقاحات للجميع.

وحذر من نقص اللقاحات بمنطقة آسيا والمحيط الهادي خاصة في ظل ما شهدته خلال الشهرين الماضيين من زيادات كبيرة في إصابات كورونا على مستوى العالم، حيث تم تسجيل حوالي 38 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة.

وأضاف أن النظم الصحية الضعيفة بالمنطقة ونقص أسرة المستشفيات وإمدادات الأوكسيجين أدى لتفاقم النتائج بالنسبة للمصابين بالفيروس خاصة في الهند ونيبال، مؤكدًا أن النوع شديد العدوى للفيروس الذي ظهر لأول مرة في الهند يهدد بالانتشار السريع في المنطقة الفرعية بما في ذلك بين السكان اللاجئين.

وأوضح أن الأماكن المزدحمة ومحدودية مرافق المياه والصرف الصحي تساهم في زيادة معدلات الإصابة والانتشار الأوسع للفيروس، لافتًا إلى زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين اللاجئين الروهينجيا بالمخيمات في بنجلاديش والبالغ عدهم حوالي 900 ألف لاجئ في الشهرين الماضيين.

ونوه بأنه تم تسجيل أكثر من 1188 إصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين، لافتًا إلى أن بعض اللاجئين في نيبال تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح مع الإمدادات المقدمة من مرفق (كوفاكس) لكن لم يتم إعطاء اللقاح لأي لاجئ من اللاجئين الروهنجيا في بنجلاديش حتى الآن.

وأشار إلى أن المفوضية بحاجة إلى متطلبات تمويلية تشمل 455 مليون دولار من الاحتياجات التكميلية و469 مليونًا للانشطة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها تلقت 252.8 مليون دولار أي 27% من هذة المتطلبات.