الأردن: إلزام المنشآت الي تمّ فتحها بمنع دخول أي شخص قبل إبراز شهادة التطعيم ضد كورونا

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قرارًا بإلزام المنشآت التي تم فتحها بمنع دخول أي شخص قبل إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء يأتي انسجاما مع توجه الحكومة للمنشآت بالعودة التدريجية للعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأوضحت أن هذا القرار تضمن إلزام المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند)، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.