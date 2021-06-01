بعد اجتماع «التعليم».. تفاصيل إجراءات التقدم للدمج التعليمي للصم وضعاف السمع

التعليم الفني

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، للوقوف على الوضع النهائي للامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 يونيو الجاري، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالبا من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية، متمنية لطلابها الصحة والسلامة والتنبيه على تنفيذ كافة القواعد المنظمة للامتحانات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن إجراءات تقدم أولياء الأمور لعمل الدمج التعليمي لأبنائهم.

ونص الخطاب، على أنه حرصا على التسهيل على أبنائنا الطلاب لمواجهة جائحة فیروس كورونا المستجد، وتسهيل الإجراءات الخاصة بقرارات الدمج التعليمي للتقدم لعمل قرارات الدمج وما يرتبط بها من إجراءات أخرى لذا يتم التنبيه بالآتي:

أولا: يتم استقبال طلاب المتقدمين إلى نظام الدمج التعليمي في الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2021، ولا تقبل أي طلبات بعد ذلك الموعد على أن يتقدم ولى الأمر الرسمي لإجراء القرار الخاص بالدمج (الأب أو حصول الأم على قرار الوصايا أو الولاية التعليمية ويرفق صورة منه بالأوراق کي تتمكن من هذا الاجراء، أو الولي الشرعي).

ثانيا: يتقدم ولي الأمر بالأوراق التالية: قرار الدمج- التقرير الطبي من اللجان الطبية المتخصصة يفيد بان الطالب لا يستحق الدمج - مقياس ذكاء على أن يكون 85 فأكثر - إثبات قيد الطالب إقرار من ولي الأمر برغبته في إلغاء الدمج وعدم العودة مرة أخرى لعمل الإجراءات على أن تكون جميع الأوراق معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية ولا تقبل أي طلبات بعد ذلك الموعد.

ثالثا: لا يمكن للطالب أن يمتحن نصف العام على نظام امتحان عادي ثم يتم امتحانه في النصف الثاني على نظام الدمج التعليمي أو العكس.

رابعا: عند عمل قرارات الدمج للطالب لأول مرة يجب التنبيه بالآتي:

1- يفسر قبول طالب الدمج للعام الدراسي مع طلاب الصف الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي فقط.

2- لا يجوز التحويل في أي صف دراسي من طالب عادي إلى طالب دمج إلا في الحالات الاتية (كف وضعف البصر - ضعف السمع- الشلل الدماغي - الإعاقة الذهنية- متلازمة داون- التوحد- حادث مفاجئ نتج عنه فقدان أحد الأطراف - حالة مرضية شديدة يوصى بها الأطباء بعمل الدمج للطالب).

3- الطلاب الذين هم على نظام الدمج في مختلف الأعوام الدراسية يظلون على نفس النظام لحين انتهاء العام الدراسي مع إعادة التقييم سنويا عن طريق المتخصص بالمدرسة.

4- على مديري ومسئولي التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة الالتزام بتطبيق كافة مواد القرار الوزاري رقم 252 لعام 2017.

5- بناء على الاجتماع الذي تم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والتواصل مع معهد السمع والكلام تم الاتفاق على الآتي:

1-في حالات الطلاب زارعي جهاز القوقعة إذا أشار التقرير الطبي أن الطالب زارع جهاز نوقعه بالأذن يسمح له مقياس سمع يتراوح من (15 حتى 30 ديسبيل) بالأذن التي أجري بها زراعة القوقعة والالتزام باختبار الذكاء الذي قبل الزرع.

2- بالنسبة للطلاب من فئة اضطراب التوحد يكتفي بإجراء اختبار كارز من (30: 36) أو إجراء اختبار جليام من (80: 110) ولا يتم إجراء اختبار الذكاء (استالفورد بيمه).

3-بالنسبة للطلاب المتقدمين من مراحل التعليم المختلفة لا يتم تحويل طالب لعمل اختبار ذكاء أو إجراء تقرير طبي من أي مدرسة إلى المراكز النفسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المستشفى الجامعي أو الحكومي)، إلا بعد إحالة الطالب من قبل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي واعتماد مدير المدرسة باحتياج الطالب للدمج وفق الحالات المنصوص عليها سابقا وهي (ضعاف السمع وزارع القوقعة - الإعاقة البصرية- التوحد - الشلل الدماغي - متلازمة داون - الإعاقة الذهنية البسيطة) وتكون ضمن الأوراق المرفقة.

خامسا: إجراءات الامتحانات

- يتم الالتزام بمواصفات الواردة بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017 لكافة الفئات المنتجة لجميع الصفوف.

- جميع شهادات الطلاب سنوات النقل والشهادات العامة لابد أن يوضح فيها أن المطالب حاصل على شهادة أو ناجح ومنقول للصف على نظام الدمج التعليمي.

- يتم ترتيب الطالب وفق أقرانه من نفس الصف الدراسي المدمجين فقط حال تحديد الأوائل مثلا.

سادسا: الإعفاء من اللغة الثانية

1- أن ينطبق عليه شروط المادة (10) ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة معامل ذكاء من 65 إلى 79، ومتلازمة داون، والشلل الدماغية، واضطراب طيف التوحد المدمجون.

2- أن يكون الطالب لم يدرس اللغة الثانية في الصفين الأول والثاني الثانوي ولم تنطبق عليه شروط المادة (10) يتم إعفاؤه وتحويل المتسبب إلى الشئون القانونية.

۳- أن يكون الطالب لم يدرس اللغة الثانية في الصفين الأول والثاني الثانوي ومعامل تكانه من 65 حى 70، وتنطبق عليه شروط الإعفاء ويرغب ولي الأمر في إعفاء نجله منها في الصف الثالث الثانوي، على أن يتم موافقة ولي الأمر بذلك الشأن کتابيا.

سابعا: عمل المرافق لطلاب الدمج التعليمي

1- يتم الاستعانة بالمرافق التربوي للحالات (طيف التوحد - الشلل الدماغي) أثناء الدراسة والامتحانات إذا اقتضت الضرورة لذلك (في ضوء التقرير الطبي).

2- يتم الاستعانة بالمرافق القانوني اثناء تأدية الامتحانات وذلك وفقا لإعاقة أي من الطلاب المندمجين في ضوء التقرير الطبي وفقا الشروط الواردة بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017.

3- على ان يقوم ولي الأمر بتوفير المرافق التربوي أو القانوني

4- في حالة الشلل الدماغي والحالات المصابة بالصرع وعدم التحكم في عمليات الإخراج يمكن أن يصاحب المرافق القانونية أحد الوالدين

ثامنا: بالنسبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية

- لا تقبل أي طلبات دمج بالثانوية العامة اثناء وجود طالب بالصف الثالث الثانوي بأنواعه إلا حالات شديدة الخطورة التي تحدث فجاه وبعد موافقة اللجنة المختصة.

- بالنسبة للتعليم الفني لا تقبل أي حالات بمرافق أثناء الامتحانات وذلك طبقا لما ورد من جهة الاختصاص.

-لا تقبل أي حالات من التعليم الفني نظام الخمس سنوات.

-لابد من عمل قرار دمج التعليم الفني من بداية مرحلة الصف الأول الثانوي.

-لابد عرض الطالب علي لجنة التعليم الفني بالمديرية بعد إتمام الشهادة الإعدادية