اجتماع بالسفارة الكورية حول المشاركة في تطوير السكك الحديدية والملاحة

حضر محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا في سفارة كوريا ممثلاً عن أعضاء جمعية رجال الأعمال، بحضور ومشاركة عدد من الوزارات المصرية والشركات الكورية العاملة في مصر.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها المشاركة في تطوير النقل والسكك الحديدية و الملاحة، وإدارة وتحلية مياه الشرب والصرف، بالإضافة إلى مناقشة إعادة التدوير وخاصة المخلفات الطبية، فضلا عن مناقشة إدارة الكوارث والأزمات.

واقترح المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة عقد ندوة موسعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الكورية، بهدف التعريف بمناخ الاستثمار في مصر والخريطة الاستثمارية و الصناعية، على أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن الجمعية تعتزم عقد سلسلة من اللقاءات الدولية في الفترة القادمة مع عدد من دول جنوب شرق آسيا والدول العربية، والتي تستهدف الترويج لفرص الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الصناعي وزيادة التبادل التجاري ونمو الصادرات.

وأوضح يوسف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أحرزت تقدما كبيراً برئاسة الدكتورة هالة السعيد، في الانتهاء من برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أنه تم دعوة جمعية رجال الأعمال من جانب وزارة التخطيط للمشاركة مع الخبراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ في وضع الخطط القصيرة ومتوسطة الاجل لإعادة الهيكلة للقطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وضع آليات لزيادة تنافسية هذه القطاعات التي يستهدفها البرنامج للعمل علي زيادة الصادرات.

وشدد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، علي أهمية الرسالة الإعلامية في إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتحسين الصورة الذهنية عن رجل الأعمال لدا المواطن العادي وموظفي الدولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى ان القطاع الخاص يساهم بنحو 76٪ من توظيف العمالة، و70٪ من الناتج المحلي وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

