الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 30 قضية في حملة تموينية بسوهاج

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت حملة من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية وشرطة المرافق، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من ضبط 30 قضية تموينية، في إطار تحقيق الرقابة على الأنشطة التجارية، والأسواق، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من جشع التجار.

شملت القضايا التموينية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وعدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتابعة بالحملات المستمرة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق

كانت نفذت الإدارة التموينية بمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، حملة على المخابز لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتج وحماية المستهلك، والتأكد من مدى مطابقة الخبز المواصفات القياسية.

من جانبه أوضح المهندس حاتم محمد محمد أبوبكر مدير إدارة تموين ساقلتة، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المخابز تضم أحمد الشناوي هشام رئيس الرقابة التموينية بالإدارة للتفتيش والرقابة علي المخابز بدائرة الإدارة.

وأكد “يونس” أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر توقف عن الإنتاج دون إذن رسمي مع توافر جميع مستلزمات الإنتاج، 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، 5 محاضر عدم وجود لوحة إعلان بيانات المخبز، محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم تحريرعدة محاضر لعدد من أصحاب العيادات الطبية الخاصة دائرة المركز، وذلك لقيام العاملين بها بإلقاء النفايات الطبية في الشوارع وعلى ترعة الفاروقية دائرة المركز

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف الحملات  المستمرة والرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. حفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

حماية محافظة سوهاج حملة أسعار

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