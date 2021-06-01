مصادربـ«الصحة»: اجتماعات مكثفة لوضع استعدادات موسم الحج

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع الاستعدادات النهائية لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى أعلنتها المملكة العربية السعودية.

وأكدت المصادر لـ "الدستور"، أن كافة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر معتمدة من جانب المملكة العربية السعودية، والتى اعتمدت لقاح سينوفارم الصينى منذ أيام.

وأضافت أنه من المقرر إطلاق موقع إليكتروني خاص بالمسافرين لأداء فريضة الحج، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 403 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت ما يقارب 6 مليون جرعة، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.