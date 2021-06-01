«اتصالات النواب» عن وكالة الفضاء المصرية: أمر يفخر به كل مصري

وصفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال زيارتهم التفقديه اليوم لوكالة الفضاء المصرية، ما يتم من أعمال ومجهودات بالنقلة النوعية، وأن الجهود المبذولة من الوكالة فى مجال الفضاء، لا سميا إنشاء مدينة الفضاء، أمر يفخر به كل مصري.

وتضم المدينة مبني وكالة الفضاء المصرية، ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، وكذا وكالة الفضاء الأفريقية، ومن المتوقع الانتهاء منه ديمسبر 2021، بالإضافة إلى المكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، مركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021.

وأبدى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انبهاره بوكالة الفضاء المصرية، لافتا إلى ما أن ما شاهده اليوم يؤكد أن هناك نقله تاريخية فى مصر بمجال الفضاء.

وقال بدوى، إن الوكالة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتمتع باستقلال إدارى ومالي، مشيراً إلى أن موازنة الوكالة نالت اهتمام خاص من لجنة الاتصالات.

وأضاف: "نتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر بيننا وتواصل دائم ونحن كلجنة، واللجنة داعمة ومساندة للوكالة".

من جهته، قال أحمد زيدان، عضو تنسبقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نحن بصدد حدث جلل، وهو إنشاء وكالة الفضاء المصرية"، مطالبا بأن يكون هناك ذراع إعلامى لتوضيح دور وكالة الفضاء المصرية للمواطنين وأهميتها.

وأكد زيدان أنه سيكون هناك مزيد من التعاون بين الوكالة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، متسائلا عن العوائد الاقتصادية لوكالة الفضاء المصرية والدورات التدريبية للشباب، وعما إذا تم التفكير فى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لشرح بعض المناهج التعليمية الخاصة بالفضاء.

وأشار النائب يوسف الشاذلي، وكيل اللجنة، إلى أهمية التعاون المصري الصيني في مجال علوم الفضاء، وتساءل عن العائد الذي تحصل عليه الصين كشريك، فيما تساءلت النائبة مها عبد الناصر، عما إذا كان هناك تعاون مع جامعة المنيا، وشددت على أهمية تعظيم الاستفادة من المنح المخصصة للوكالة لاسيما أن عام 2022 سيشهد انطلاقه واسعة بمجال الفضاء فى ضوء الخطة.

ومن ناحيته، أكد النائب محمد عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تدعم وكالة الفضاء المصرية، فى ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم في المجال الفضائي، وعلي استعداد لتقديم أى تشريعات من شأن تسهيل إجراءات عمل الوكالة.

وقال النائب عزيز فؤاد: "ما شهدته اللجنة اليوم خلال زيارتها لوكالة الفضاء المصرية يؤكد على أن مصر قوية.. ونحن نؤيدكم.. وكل الدعم تقدمه اللجنة لوكالة الفضاء المصرية"، فيما أوضح النائب أحمد حتة، أن مصر تشهد تقدما واسعا في شتي المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بوجود مقر لوكالة الفضاء الأفريقية بمدينة الفضاء المصرية.