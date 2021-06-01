«المترو» يكشف موعد وصول القطار رقم ١١ للخط الثالث للمترو

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، موعد وصول القطار رقم 11 للخط الثالث، ضمن صفقة هويتداي روتم الكورية.

وقال «والي»، غن المترو الجديد سيصل في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، ضمن خطة وزارة النقل، متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق بتوفير 32 قطار مكيف للخط الثالث.

وفي تصريحات خاصة لـ «الدستور»، قال «والي» إنه عقب وصول القطار رقم 11، سيتم إجراء اختبارات للقطار قبل تشغيله.



جدير بالذكر أن صفقة القطارات الكورية ضمن العقد المبرم مع شركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة 317 مليون يورو، و640 مليون جنيه مصرى، وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وبحسب بيان سابق لوزارة النقل فقد تم دخول 4 قطارات حتى الآن من القطارات التى تم توريدها لزيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث بعد نهو كل الاختبارات الديناميكية لها، ليصبح عدد القطارات العاملة على الخط الثالث 18 قطارا، وتجرى أعمال الاختبارات على باقى القطارات التى تم توريدها ويتم دخولها الخدمة تباعًا، حيث يتم توريد هذه القطارات على دفعات بمعدل قطار واحد شهريًا.

ووصلت مكونات القطار الذي يتم تجميعه محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وتشمل (هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية)، حيث تقوم شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بتقديم الدعم الفنى لمصنع سيماف، الذى يقوم حاليًا بتجميع مكونات القطار الأول ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلى.