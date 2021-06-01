الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين : التدخين أصبح مشكلة خطيرة تهدد صحة المواطنين

تاج الدين: التدخين مشكلة خطيرة تهدد صحة المواطنين

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن التدخين أصبح مشكلة خطيرة تهدد صحة المواطنين.

وأكد تاج الدين في احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ تحت شعار "معا لتطبيق القانون على جميع منتجات التبغ" التى نظمتها جمعية مكافحة التدخين والدرن، أهمية دعم قضية مكافحة التبغ في مصر حتى يتم التمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، والتي  تعهدت خلالها الدول بخفض استهلاك التبغ بنسبة 30% كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025.

وقال تاج الدين، إنه لا شك أن صحة الإنسان المصرى تعتلى مكانة مرتفعة لدى القيادة السياسية ويتضح ذلك من المبادرات الرئاسية الناجحة للكشف وعلاج الامراض غير السارية كأمراض السكر والقلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة والتى يعتبر استخدام التبغ هو المسبب الرئيسى لها.

وطالب بتوحيد الجهود للمحافظة على صحة المصريين وجنى ثمار جهود الدولة فى مكافحة الأمراض غير السارية ومسبباتها وعلى رأسها التدخين والتطبيق الحازم لقوانين مكافحة التدخين على كل منتجات التبغ التقليدية وغير التقليدية، والذي يشمل منع الترويج للمنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ووضع الصور التحذيرية على كل منتجات التبغ ومنع البيع لأقل من 18 سنة والحد من مشاهد التدخين فى الدراما، والبدء فى تطبيق التغليف البسيط أى توحيد حجم علب السجائر وشكلها ولونها مع وضع تحذيرات صحية مصورة، وظهور الاسم التجاري بخط موحد، حيث أن حجم العلبة وشكلها وطريقة فتحها يعتبر نوع من أنواع الترويج للعلامة التجارية وجذب المستهلكين، وإعلان التحالف المصرى لدعم تطبيق قوانين الحد من استهلاك التبغ، ويتكون من الجمعيات الأهلية المهتمة بصحة المواطن المصرى والشخصيات العامة والبرلمانيين ويتم إنشاء موقع إلكترونى يرصد مخالفات قوانين مكافحة التبغ أولا بأول ويرسلها للجهات المسئولة ويتابع مايتم بشأنها.

الدكتور عوض تاج الدين التدخين الصحة جمعية مكافحة التدخين والدرن

الأكثر قراءة

«الأحوال المدنية» تدشن موقع إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

برعاية أبومازن.. الرئيس السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

كواليس رفض الأهلى التعاقد مع المحمدى

وزير النقل يعلن وصول 28 عربة سكة حديد إلى ميناء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009