تاج الدين: التدخين مشكلة خطيرة تهدد صحة المواطنين

تاج الدين : التدخين أصبح مشكلة خطيرة تهدد صحة المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن التدخين أصبح مشكلة خطيرة تهدد صحة المواطنين.

وأكد تاج الدين في احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ تحت شعار "معا لتطبيق القانون على جميع منتجات التبغ" التى نظمتها جمعية مكافحة التدخين والدرن، أهمية دعم قضية مكافحة التبغ في مصر حتى يتم التمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، والتي تعهدت خلالها الدول بخفض استهلاك التبغ بنسبة 30% كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025.

وقال تاج الدين، إنه لا شك أن صحة الإنسان المصرى تعتلى مكانة مرتفعة لدى القيادة السياسية ويتضح ذلك من المبادرات الرئاسية الناجحة للكشف وعلاج الامراض غير السارية كأمراض السكر والقلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة والتى يعتبر استخدام التبغ هو المسبب الرئيسى لها.

وطالب بتوحيد الجهود للمحافظة على صحة المصريين وجنى ثمار جهود الدولة فى مكافحة الأمراض غير السارية ومسبباتها وعلى رأسها التدخين والتطبيق الحازم لقوانين مكافحة التدخين على كل منتجات التبغ التقليدية وغير التقليدية، والذي يشمل منع الترويج للمنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ووضع الصور التحذيرية على كل منتجات التبغ ومنع البيع لأقل من 18 سنة والحد من مشاهد التدخين فى الدراما، والبدء فى تطبيق التغليف البسيط أى توحيد حجم علب السجائر وشكلها ولونها مع وضع تحذيرات صحية مصورة، وظهور الاسم التجاري بخط موحد، حيث أن حجم العلبة وشكلها وطريقة فتحها يعتبر نوع من أنواع الترويج للعلامة التجارية وجذب المستهلكين، وإعلان التحالف المصرى لدعم تطبيق قوانين الحد من استهلاك التبغ، ويتكون من الجمعيات الأهلية المهتمة بصحة المواطن المصرى والشخصيات العامة والبرلمانيين ويتم إنشاء موقع إلكترونى يرصد مخالفات قوانين مكافحة التبغ أولا بأول ويرسلها للجهات المسئولة ويتابع مايتم بشأنها.