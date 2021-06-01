منها معالجة اضطرابات النوم.. أبرز فوائد الينسون النجمي

يعتبر الينسون النجمي من أنواع التوابل، التي تؤخذ من شجرة دائمة الخضرة و موطنها الأصلي في الصين وفيتنام ويعمل مثله مثل أغلب الأعشاب على تهدئة الحلق، و السعال، وتؤخذ الثمار الخضراء غير الناضجة لشجرة اليانسون النجمي، ثم تجفف هذه الثمار تحت أشعة الشمس إلى أن تصبح صلبة وجافة، ويمكن استخدامه بعد الطحن ويمكن استخدامه بشكل كامل.

ويعتبر اليانسون من الأعشاب ذات الرائحة القوية، بعضها يعد آمنًا للاستهلاك البشري مثل الينسون النجمي الصيني، وبعضها بعد سامًا مثل الينسون النجمي الياباني لذا يجب التأكد من صلاحيته، و الشكل يفرق بين الينسون العادى والنجمي حيث أن الأول يؤخذ من نبتة تنتمي لذات العائلة النباتية التي ينحدر منها الجزر، وهي نبتة تختلف عن تلك التي يؤخذ منها اليانسون النجمي، ويختلف كذلك في الشكل ايضًا.

- أبرز فوائد الينسون النجمي

مقاومة الأرق

يعتبر الينسون النجمي من الأعشاب المقاومة للأرق واضطرابات النوم، حيث يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مهدئة مثل الماغنسيوم، حيث يساعد في تحفيز إطلاق بعض أنواع النواقل العصبية في الجسم، والتي قد يكون لها دور في تحفيز الشعور بالاسترخاء وبالتالي النوم الجيد.

مقاومة الانفلونزا

يحتوي اليانسون النجمي على حمض التشيكيميك، وهو مركب طبيعي يساعد في مقاوم الانفلونزا، وبالإمكان الاستفادة بعدة طرق مثل شرب كوب من اليانسون يساعد على الحماية من القشعريرة وألم العضلات والحمي.

فوائده للنساء

يحمل الينسون النجمي فوائد عدة للنساء من أبرزها أنه يتم استخدامه كمحفز لإدرار حليب الثدي، وتحفيز الطمث ومقاومة بعض اضطرابات العذر الشهري.

تحسين عمل الجهاز الهضمي

حيث يعمل على التخلص من غازات البطن بعد تناول الوجبات، وتحسين وتسهيل الهضم ، مقاومة مشكلات مثل الإمساك وفقدان الشهية ، وتحسين صحة بكتيريا الأمعاء وتعزيز قدر القناة الهضمية

مقاومة بعض أنواع البكتيريا

حيث يحتوي على مواد طبيعية مقاومة للبكتيريا ويساهم في مقاومة الإسهال والالتهاب الرئوي وبعض أنواع البكتيريا الأخرى، ويساهم في مقاومة أنواع الفطريات والخمائر مثل الفطريات المبيضة .

تحسين مظهر البشرة

يساهم الينسون النجمي في تحسين مظهر البشرة، والتخفيف من التجاعيد وتخفيف الندوب والعمل على زيادة مرونة الجلد.

- طريقة تحضير الينسون النجمي