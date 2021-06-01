محافظ مطروح: تطعيم 7200 شخص ضد كورونا منهم 1200 جرعة ثانية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جهود مديرية الصحة بالمحافظة فى حملة تطعيم لقاح كورونا للمواطنين بالمحافظة والتي أسفرت حتى الان عن تطعيم 7200 شخص بمطروح وذلك فى اطار خطة الدولة الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من فيروس كورونا مع توافر التطعيمات وتخزينها بالطرق السليمة والأمنة.

وأوضح الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة مستمرة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة لإدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتور شريف الشناوى لتوفير لقاح كورونا، حيث تم تطعيم 7200 مواطن منهم تلقى 1200 جرعة ثانية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم ذلك بالمرور على الجهات الحكومية ، والتى بدأت بتطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة مطروح والعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية مؤكدا علي أنه جارى استكمال خطة التطعيمات للعاملين بباقى الجهات مع استقبال تسجيلات المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح على الرابط الخاصة بالتسجيل.

وكان أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن بدء الجامعة في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا؛ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك من خلال فريق طبي مخصص لهذا الغرض بمقر كلية التربية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الدفع بلجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة؛ لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا، وذلك بدعم من الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لرفع المناعة ضد هذا الوباء.

وأشار النجار إلى أنه توجه فريق متحرك مخصص لتطعيم لقاح كورونا، إلى مقر كلية التربية، حيث تم تلقي اللقاح للفئة العمرية المستحقة، وقياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.