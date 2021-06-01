تقرير يشيد بمساعي مصر لتكثيف حملات تطعيم مواطنيها ضد كورونا

الحكومة تخطط لتطعيم 50% من المواطنين بنهاية 2021

أشادت صحيفة "آراب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، بمساعي مصر تكثيف حملات تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، وزيادة عدد مراكز اللقاحات، قائلة إن البلاد لديها خطة للوصول بعدد المطعمين يوميًا إلى نصف مليون مواطن، أي تطعيم 50% من المواطنين بنهاية 2021.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد قوله إن التوسع في توزيع اللقاحات وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ساهم في تحسن الوضع الوبائي، مشيرا إلى إن أن 2.1 مليون مواطن مصري حصلوا على جرعة لقاح كورونا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 403 مراكز تطعيم على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مراكز متنقلة، مشيدة باتجاه الحكومة إرسال سيارات تطعيم أمام مكاتب البريد، بغرض تطعيم من يذهب إلى تلك المكاتب من كبار السن والمتقاعدين للحصول على المعاش الخاص بهم، لأنهم من الفئات المستهدفة.

وذكرت أن الحكومة تخطط لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك في يونيو، حيث أن هناك 110 آلاف شخص يتم تطعيمهم يوميا، ومن المخطط الوصول بهدا العدد إلى 500 الف مواطن.

ونقلت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، تأكيده- في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا- إن الدولة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات للحفاظ على صحة وسلامة جميع الناس خلال الوباء.

ولفتت الي ان اللجنة أكدت إنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في الأماكن العامة ، خاصة تلك التي شهدت ازدحامًا ملحوظًا ، بينما سيتم تغريم من ينتهك بروتوكولات كوفيد-19.

ونوهت إلى ان هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، قالت إنه من المتوقع أن تتلقى مصر مليوني جرعة من سينوفاك وسينوفارم في النصف الأول من يونيو ، بالإضافة إلى 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كجزء من مبادرة COVAX، مشيرة إلى خطوات تصنيع سينوفاك محلياً وخطة التوريد حتى نهاية العام الجاري والمقدرة بـ 40 مليون جرعة.

وأضافت ان الحكومة أكدت أن العمل جار لاستكمال تطعيم المسجلين بأسرع ما يمكن من خلال التوسع في إنشاء المزيد من مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد.