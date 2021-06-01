تفاصيل جولة وزير البترول لمتابعة المشروعات الجديدة بالعين السخنة

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الجديدة بمنطقة العين السخنة لمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع استقبال وتداول وتخزين السولار والبوتاجاز التابع لشركة سونكر ، والوقوف على باكورة اعمال تنفيذ مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات .

تفاصيل جولة الملا لمتابعة المشروعات البترولية الجديدة بالعين السخنة

واستهل الملا جولته بتفقد منطقة تسهيلات استقبال وتخزين السولار والبوتاجاز بمشروع سونكرP لمتابعة الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات المشروع من خلال شركة بتروجت وعمليات التشغيل التجريبي والتدفيع على الشبكة القومية للمنتجات البترولية.

وأوضح المهندس طار الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا المشروع يأتي في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم وزيادة البنية التحتية لتداول وتخزين المنتجات البترولية للمساهمة في تحقيق اهداف حيوية كتأمين الامدادات للسوق المحلdK وتعزيز البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز .

تفاصيل جزلة الملا لمتابعة المشروعات البترولية الجديدة بالعين السخنة

وتلى ذلك تفقدوزير البترول والثروة المعدنية موقع مشروع مجمع البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالعين السخنة.

تفاصيل جولة الملا لمتابعة المشروعات البترولية الجديدة بالعين السخنة

كما تابع بدء أعمال تنفيذ وحدات التقطير الجوي الخاصة بالمشروع من خلال تحالف شركتي أنبي وبتروجت ويعد ذلك المشروع من أهم مشروعات البتروكيماويات والذي يتم فيه إنتاج منتجات بتروكيماوية تتماشي مع احتياجات السوق العالمي وأيضا السوق المحلي والطلب المتنامي على تلك المنتجات والتي ستقوم بتوفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بإنتاج المشروع.

تفاصيل جولة الملا لمتابعة المشروعات البترولية الجديدة بالعين السخنة

تفاصيل جولة وزير البترول

تفاصيل جولة وزير البترول