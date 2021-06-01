ارتفاع وفيات كورونا بواقع الضعف فى بيرو

أعلنت مجموعة عمل تضم خبراء، قامت بتعيينها الحكومة في بيرو، اليوم الثلاثاء عن أنه وفقا لوسيلة حساب جديدة، فإن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا أعلى بأكثر من الضعف من التقديرات السابقة.

وقالت المجموعة إنه بعد الأخذ في الاعتبار المعيار الجديد والبيانات المعملية، فإن عدد حالات الوفاة بالفيروس التي تم تسجيلها منذ مارس 2020 يبلغ نحو 180 ألفا و700 حالة.

وحتى الآن، أعلنت بيرو عن تسجيل 69 ألف حالة وفاة بالفيروس، وهذا الرقم الجديد يجعل بيرو خامس أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا من حيث الوفيات، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت الجامعة إلى أنه بالنظر لعدد السكان، تكون بيرو ضمن الدول التي بها أحد أعلى معدلات الوفاة في العالم.

ويشار إلى أن عدد سكان بيرو يبلغ 30 مليون نسمة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.