الخارجية الفلسطينية تدين تغول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد العدوان الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في مشهد استعماري يتكرر يوميا وعمليات التهجير القسري وإزالة أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء - أن وقف المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية اختبار حقيقي لجدية (واشنطن) في حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأن الممارسات الإسرائيلية تبرز من جديد أهمية التفات المجتمع الدولي لمخاطر الاستيطان على تلك الجهود المبذولة، وإرادة السلام الدولية.

وأضافت أن دولة الاحتلال ماضية وبشكل متسارع في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة بما فيها القدس الشرقية، رغم ما تشهده ساحة الصراع من حراك سياسي ودبلوماسي ساخن ومتصاعد تشارك به جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تثبيت التهدئة، ووقف العدوان ودون اكتراث بأي ضغوط أو مطالبات أو مناشدات دولية لإسرائيل بوقف عدوانها.

وحذّرت الوزارة من مغبة تجاهل المجتمع الدولي في هذا الوقت بالذات من عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية وتسارعه المجنون في مدنية القدس، وفي جميع المناطق المصنفة "ج" ومن مخاطر وتداعيات ما يجري على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية ومن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة تمرير سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء.

وفي سياق متصل … أكد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم موقف البرلمان الكویتي "الصلب" في دعم صمود ونضال الشعب الفلسطیني وعدالة قضیته، مشيرا إلى أن الموقف البرلماني الشعبي تجاه القضیة الفلسطینیة ھو امتداد لموقف الكویت الرسمي المبدئي من القضیة.

وناقش المرزوق خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية - الذي یقوم حالیا بزیارة رسمیة للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء - آخر التطورات والمستجدات في الأراضي الفلسطینیة عقب الاعتداءات الإجرامیة التي قامت بھا قوات الاحتلال مؤخرا.

وقال المرزوق إن صمود الشعب الفلسطیني وتكاتفه ساھم في فضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العالمي أجمع.

من جهته، أثنى رئیس مجلس الوزراء الفلسطیني على مواقف الكویت الرسمیة والشعبیة من قضیة الشعب الفلسطیني، مثمنا الدعم الكویتي للقضیة الفلسطینیة.