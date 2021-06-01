تايوان تستعد لاستيراد 5 ملايين جرعة من لقاح «فايزر»

تعهدت إدارة مكافحة الأمراض في تايوان اليوم الثلاثاء، بالمساعدة في الجهود التي تقوم بها الشركات أو المنظمات الأهلية لاستيراد اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19-"، ولكنها أكدت على أن السلطات الصحية ستكون مسؤولة عن شهادات الجودة والسلامة والتوزيع.

وتقدم اليوم الثلاثاء، ممثلون عن مؤسسة "يونجلين" للرعاية الصحية - التي أنشأها تيري جو، مؤسس مجموعة "فوكسكون تكنولوجي" - بصورة رسمية إلى إدارة الغذاء والدواء التايوانية، لتأمين شحن 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر/بيونتك" إلى تايوان مباشرة.

وقال تشين شيه تشونج، رئيس مركز القيادة المركزية للأوبئة: "نشكر تيري جو على تحركه الاستباقي للغاية"، مضيفا: "سوف نستمر في التواصل حتى نتمكن من استكمال هذه الخطة بسلاسة."

وكان اتفاق بين تايوان وشركة الأدوية الألمانية "بيونتك" انهار في يناير الماضي، بسبب ما تردد بشأن تدخل الصين، التي انتقد مسؤولوها اليابان اليوم الثلاثاء بسبب عرضها توريد لقاح "أسترازينيكا" إلى تايوان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن طوكيو تستخدم اللقاحات كـ "أداة سياسية"، واتهم حكومة رئيسة تايوان، تساي إنج وين، بمنع التايوانيين المحتاجين من استخدام اللقاحات المصنوعة في الصين.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.