«زراعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لدراسة آلية دعم الصيادين غير القادرين

أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لدارسة ألية لدعم الصيادين غير القادرين، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر ومعاناة الصيادين بأبو قير بمحافظة الإسكندرية في غلق ميناء الصيد وعدم وجود مصدر رزق لهم.

وشدد ممثل هيئة الثروة السمكية بالاجتماع، على ضرورة الالتزام باستخراج رخصة الصيد، لتوفير كافة البيانات اللازمة وفى نفس الوقت لسهولة اتخاذ قرار فى صالحهم حال صدور قرارات بغلق الميناء، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصيادين الذين يعملون بدون رخصة، وهذا الأمر يتسبب فى صعوبة حصرهم أو تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين، خاصة وأن دعم غير القادرين فى مختلف الملفات توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال النائب أبو العباس التركى، مقدم طلب الإحاطة، إن عمليات الغلق للميناء تؤثر على بعض الصيادين خاصة الفئات غير القادرة منهم، مما يتطلب وجود آلية لتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم فى إطار التوجه العام للدولة المصرية.

وكانت شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة 42 ألف صياد.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مبادرة رئيس الجمهورية التى أطلقت بمحافظة الفيوم بر أمان هى منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية جنبا إلى جنب مع صندوق تحيا مصر، والذى يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها والرخاء لنا وللأجيال القادمة تعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها.