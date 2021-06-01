الثلاثاء 01 يونيو 2021
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محافظات

رئيس جامعة مطروح يتابع تلقي العاملين للقاح كورونا

الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، تلقي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للقاح كورونا؛ في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح خلال تفقد أعمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمقر كلية التربية؛ بحرص أعضاء هيئة التدريس والعاملين، على تلقي جرعة التطعيم الأولى للقاح كوفيد ١٩، وذلك حرصًا على سلامتهم، وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالجامعة.

وشدد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة منتسبيها وطلابها.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أمس الإثنين،  في بيان اعلامي له، عن بدء الجامعة في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا؛ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك من خلال فريق طبي مخصص لهذا الغرض بمقر كلية التربية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مصطفي النجار، أنه تم الدفع بلجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة؛ لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا، وذلك بدعم منالدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد؛ لرفع المناعة ضد هذا الوباء.

وأشار الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح إلى أنه توجه فريق متحرك مخصص لتطعيم لقاح كورونا، إلى مقر كلية التربية، حيث تم تلقي اللقاح للفئة العمرية المستحقة، وقياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

جامعة مطروح مطروح لقاح كورونا هيئة التدريس العاملين بجامعة مطروح

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