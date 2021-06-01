خبراء يحذرون من موجة رابعة لفيروس كورونا في تونس

حذر عضو في لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس اليوم الثلاثاء من موجة رابعة للوباء في البلاد في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتسريع حملة التطعيم.



وقال العضو في اللجنة ومدير الحملة الوطنية الهاشمي الوزير، لإذاعة "موزاييك" الخاصة ،إن التوقعات بحدوث موجة رابعة لوباء كورونا تستند إلى معطيات رياضية وحدوثها وارد إلا في حال كان هناك التزام أكبر بالإجراءات الوقائية.



وكان وزير الصحة فوزي مهدي توقع موجة رابعة بدءا من منتصف الشهر الجاري وسقوط أعداد أكبر من الوفيات مع دخول سلالات متحورة من بينها سلالة جنوب إفريقيا، والسلالة البريطانية التي تعد الأكثر تفشيا في تونس خلال هذه المرحلة.



وبعد فترة استقرار نسبي عاود عدد الإصابات بالفيروس بالارتفاع لتفوق معه نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة بالمستشفيات 80 % ، وفق مصادر طبية.



وحتى يوم أمس الاثنين بلغ عدد من تلقوا جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قرابة 959 ألفا بعد 80 يوما من بداية حملة التطعيم في حين تلقى ما يناهز 304 آلاف الجرعتين.



وكانت السلطات تأمل تلقيح ثلاثة ملايين شخص بنهاية الشهر الجاري و5ر5 مليون شخص، أي نصف عدد سكان البلاد، بنهاية العام الحالي ولكن في ظل الامدادات المحدودة من اللقاحات سيصعب تحقيق ذلك.



وقال الهاشمي الوزير إنه من المتوقع التسريع في حملة التطعيم بحلول شهر يوليو المقبل مع وصول إمدادات هامة من اللقاحات وزيادة عدد مراكز التلقيح والدفع بفرق متنقلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.



وتسبب فيروس كورونا في وفاة 12 ألفا و654 شخصا منذ مارس 2020 وحتى يوم أمس، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.