الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبراء يحذرون من موجة رابعة لفيروس كورونا في تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

حذر عضو في لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس اليوم الثلاثاء من موجة رابعة للوباء في البلاد في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتسريع حملة التطعيم.
 

وقال العضو في اللجنة ومدير الحملة الوطنية الهاشمي الوزير، لإذاعة "موزاييك" الخاصة ،إن التوقعات بحدوث موجة رابعة لوباء كورونا تستند إلى معطيات رياضية وحدوثها وارد إلا في حال كان هناك التزام أكبر بالإجراءات الوقائية.
 

وكان وزير الصحة فوزي مهدي توقع موجة رابعة بدءا من منتصف الشهر الجاري وسقوط أعداد أكبر من الوفيات مع دخول سلالات متحورة من بينها سلالة جنوب إفريقيا، والسلالة البريطانية التي تعد الأكثر تفشيا في تونس خلال هذه المرحلة.
 

وبعد فترة استقرار نسبي عاود عدد الإصابات بالفيروس بالارتفاع لتفوق معه نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة بالمستشفيات 80 % ، وفق مصادر طبية.
 

وحتى يوم أمس الاثنين بلغ عدد من تلقوا جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قرابة 959 ألفا بعد 80 يوما من بداية حملة التطعيم في حين تلقى ما يناهز 304 آلاف الجرعتين.
 

وكانت السلطات تأمل تلقيح ثلاثة ملايين شخص بنهاية الشهر الجاري و5ر5 مليون شخص، أي نصف عدد سكان البلاد، بنهاية العام الحالي ولكن في ظل الامدادات المحدودة من اللقاحات سيصعب تحقيق ذلك.


وقال الهاشمي الوزير إنه من المتوقع التسريع في حملة التطعيم بحلول شهر يوليو المقبل مع وصول إمدادات هامة من اللقاحات وزيادة عدد مراكز التلقيح والدفع بفرق متنقلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.


وتسبب فيروس كورونا في وفاة 12 ألفا و654 شخصا منذ مارس 2020 وحتى يوم أمس، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تونس كورونا كوفيد مكافحة فيروس كورونا الوباء

الأكثر قراءة

«الأحوال المدنية» تدشن موقع إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

وزير النقل يعلن وصول 28 عربة سكة حديد إلى ميناء الإسكندرية

«الأمم المتحدة»: نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا عكس قوة اقتصادها

بـ32.3 ألف بحث.. مصر فى المرتبة الـ30 عالميا فى النشر العلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009