«التموين»: ربط السلع بـ«تجارة الجملة» حوالي 1.2 مليار جنيه

كشف المهندس علاء فتحي، العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن إجمالي ربط السلع بالشركة يصل لنحو مليار و235 مليون جنيه، وتحتل المنيا المركز الأول في قائمة التوريد بقيمة 174 مليون جنيه، تليها الجيزة بـ170 مليون جنيه، وسوهاج 153 مليون جنيه.

وقال فتحي، إن الشركة بدأت في توزيع الزيت التمويني لصالح أصحاب البطاقات بعد تحريك الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم ضخ 28 ألف و700 طن شهريا على نطاق الشركة في 12 محافظة، تكفي استهلاك شهر يونيو، إضافة إلى توافر رصيد 20أالف طن يتم ترحيله لشهر يوليو.

وأضاف، أن تلك الكمية منقسمة إلى 15 ألف و787 طن من العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها، و12 ألف و916 طنا من العبوة 800 مللي بسعر 17 جنيها، في محافظات القاهرة والجيزة والوجه القبلي والبحري.

وحول توافر مخزون من الزيت لدي التجار خلال الشهر الماضي، أكد فتحي أنه من حق التاجر بيعه بالسعر الجديد وتحصيل الفارق من الاستعاضة المقبلة.

وكشف فتحي أن العبوات 800 مللي متوافرة بكميات كبيرة في جميع المخازن والمنافذ ويستطيع المواطن الحصول عليها دون مشاكل.

وأشار إلى أنه يتم الحصول على سلع البطاقات الأساسية من الهيئة العامة للسلع التموينية، السلع الحرة يتم توريد من القطاع الخاص.

وأوضح أن أسعار الزيت العالمية شهدت زيادة خلال شهر مايو الماضي بواقع 22%؜ للصويا و55%؜ للعباد، لافتا إلى أن قرار الاستمرار بالأسعار القديم كان من غير الممكن ويكبد الوزارة أعباء ضخمة، لاسيما وأننا نستورد 95%؜ من احتياجات الزيت الخام أو المعبأ، مشيرا إلى أن الوزير قرر عقد لجنة كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الزيت واتخاد ما يتناسب مع الوضع القائم.