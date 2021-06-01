مصرع ممرض تناول حقنة بنج داخل مستشفى خاص بالمحلة

لقى ممرض مصرعه إثر تناوله حقنة بنج داخل أحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من العاملين بالمستشفى " ال " بعثورهم على جثة ممرض يدعى " محمد . ع " ممسكا فى يديه حقنة بنج.

وانتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى والقوة المرافقة له إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الكشف الظاهرى على الجثة أن الممرض توفى بسبب حقنة البنج، وأكد زملائه أنه لا يتعاطى المواد المخدرة ويتمتع بسمعة طيبة.

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، ومعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة التى تتولى باقى التحقيقات.

وعثر أهالى قرية برما التابعة لدائره مركز طنطا بمحافظة الغربيه على طفل رضيع فى ملفوف وفى حالة بكاء شديد.

كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور اهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بالقاء الطفل

بعد عامين من الواقعة .. الصدفة تقود لضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.