وكيل تعليم مطروح: مراعاة الظروف الاستثنائية في امتحانات الإعدادية

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى قاعات مكتبة مصر العامة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وأسامة المرسي مدير عام المكتبة.

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على ضرورة التحلي بالدقة والنظام في العمل مع الالتزام بضوابط الامتحانات القانونية بالإضافة إلي التطبيق المثالي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصا علي صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأكد وكيل تعليم مطروح علي ضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات بالمديرية لتذليل أي عقبات تواجه اعمال الامتحانات بجميع اللجان بالمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان.

وأوضح مدير تعليم مطروح أن الغش غير مقبول أخلاقيا ولا قانونيا مطالبا بعدم تسهيل الغش وعدم التجاوز داخل اللجان لضمان انضباطها بما يضمن توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي لافتا أنه اعطي تعليمات مشددة لواضعي الامتحانات بمراعاة الظروف الاستثنائية خلال هذا العام في مواجهة كورونا أن تكون الامتحانات في كافة المواد الدراسية بسيطة وسهلة ومن الكتاب المدرسي وفي متناول الطلاب.

وأشار عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح إلى ضرورة منع استخدام الملاحظين والمراقبين للهاتف الجوال نهائيا داخل اللجان الامتحانية ويستثني من ذلك رئيس اللجنة للتنسيق مع غرفة عمليات المديرية ولجنة النظام والمراقبة حال حدوث أي عقبات لحلها فورا لضمان توافر الاجواء الامتحانية المناسبة.

وأوصى وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان والمراقبون الأوائل بضرورة نقل خبراتهم الوظيفية للملاحظين الجدد من شباب المعلمين؛ حتى يستفيدوا منها عمليا أثناء سير الامتحانات هذا العام وفي الأعوام المقبلة.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح