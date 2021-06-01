الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة لضبط المتهم بقتل «الشيخ عماد» محفظ القرآن في البحيرة

طلق ناري
طلق ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه بقتل الشيخ «عماد»، محفظ القرآن الكريم بطلقات نارية على الطريق الزراعي بقرية التوفيقية التابعة بمركز إيتاي البارود.

البداية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى ايتاي البارود العام، يفيد بوصول شاب مصاب بطلقات نارية .

على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود بمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة عماد عبدالمنعم عبداللطيف، 35 عامًا، وتوفي متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أعلى الفخذ الايسر وتهتك بالأنسجة والشرايين، وأسفل البطن بمنطقة العانة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، ضم العقيد حازم خيرى رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت  المقدم اسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشونة معاون اول المباحث لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الجريمة «تيمور الكندوز» مسجل خطر، مقيم في مدينة المحلة بمحافظة الغربية وسبق اتهامه في 3 جرائم قتل آخرهم جناية قتل 2020 مركز المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط مباحث مديرية أمن الغربية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر نيابة إيتاي البارود برئاسة المستشار محمد الشافعي، رئيس النيابة بأمانة سر محمد الشرقاوى التحقيقات، والتي بدأت التحقيق مع المتهم واعترف بارتكاب الواقعة مستخدمًا سلاح ناري أطلقه تجاه المجني عليه على الطريق الزراعي مما أسفر عن وفاته في الحال.

القبض البحيرة محفظ قرآن قتل مسجل خطر

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