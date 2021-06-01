بنك ناصر يبدأ صرف معاشات يونيو من «الصرف الآلي» و«فوري»

بدء بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، صرف كافة المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

ووفقا لتوجيهات القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء البنك فى تفعيل خدمة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء وخاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

كما بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر يونيو، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه، من خلال 19 ألف منافذا على مستوى محافظات الجمهورية.



وأكدت الهيئة القومية للتأمين، برئاسة اللواء جمال عوض، أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.