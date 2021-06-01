وفاة طفل «وقع من الخامس» بالوراق.. والنيابة تصرح بدفنه

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، إثر سقوطه من الطابق السادس في منطقة الوراق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفل نتيجة سقوطه من نافذة مسكنه بمنطقة الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، نتيجة سقوطه من الطابق السادس، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تجنب السقوط في المنزل:

الشبابيك: يُمكن أن يمر معظم الأطفال بعمر 5 سنوات أو أصغر عبر فتحة مقاسها 6 بوصات، ولتجنُّب السقوط من النوافذ، قومي بتركيب حاجز يمنع النوافذ من الفتح لأكثر من 4 بوصات.

وقومي بتركيب حواجز النافذة التي تُغَطِّي الجزء السفلي من النافذة، ونقل الأثاث بعيدًا عن النوافذ، والإشراف على الأطفال في غرفة ذات نوافذ مفتوحة، لا تعتمدي على ستارة نافذة لمنع السقوط.

الأروقة والشرفات : لا تدع الطفل يلعب دون رقابة على الشرفة أو الرواق أو مخرج الحريق حتى في حال وجود درابزين، أغلقي الأبواب والنوافذ التي تُوفِّر الوصول إلى هذه المناطق.