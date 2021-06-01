التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي.. نصائح مهمة لأولياء الأمور

بدأت اليوم الثلاثاء، المنصة الإلكترونية الموحدة للتقديم فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتى تبدأ اليوم 1 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو،.

وأعلنت المديريات التعليمية شروط وتعليمات التقدم للراغبين فى الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، موضحة أنه يبدأ التقديم للالتحاق برياض الأطفال "المستوى الأول" – المدارس المتميزة للغات – فى 01 – 06 – 2021 وينتهى فى 30 – 06 –2021، كما أن التقديم متاح للجميع، مشيرة إلى أنه تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى 15 – 07 – 2021 ويتوالى ظهور المراحل التالية تباعاً، فى هذا السياق تقدم الدستور عدة نصائح لولى الامر لابد من إتباعها أثناء التقديم إلكترونيًا.

- فى حالة عدم طباعة الاستمارة لن يتم قبول ملف الطفل بالمدرسة.

- يؤخذ إقرار على ولى الأمر بضرورة دفع المصروفات الدراسية المقررة فى موعد أقصاه 10 أيام وإلا سقط حق الطفل فى التقديم.

- لابد من الدقة عندما يقوم ولى الامر فى ملء البيانات.

- يجب على ولى الأمر عند ملء استمارة التقدم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس المتميزة للغات تحرى الدقة فى ملء جميع الحقول الموجودة فى استمارة التقديم منعاً للاستبعاد المباشر وإلغاء طلب الالتحاق.

- يجب على ولى الأمر عند ملء استمارة التقدم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس المتميزة للغات أن يكتب الرقم القومى للطالب من واقع شهادة الميلاد والمكون من ( 14 ) أربعة عشر رقم .

-يجب التأكد من مطابقته للموجود بشهادة الميلاد، مع كتابة اسم الطالب واسم الأب واسم الجد - لقب العائلة.

- يجب على ولى الأمر عند ملء استمارة التقدم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس المتميزة للغات بأن يكتب اسم الطالب منفردا فى حقل اسم الطالب - اسم الأب منفردا فى حقل اسم الأب - اسم الجد منفردا فى حقل اسم الجد – لقب العائلة منفردا فى حقل لقب العائلة.

وطالبت المديريات من أولياء الأمور أن يكتب بريد إلكترونى صالح وسليم فى حقل البريد الإلكترونى كل طالب له بريد مستقل غير مكرر لإتمام عملية التسجيل، ولن يتم إرسال أكواد للطباعة فقط اكتب الرقم القومى للطفل بعد إتمام التسجيل.