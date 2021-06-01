الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجري سلاح ومخدرات هاربين من الفيوم حدائق الأهرام

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد شخصين محكوم عليهما بالسجن فى قضايا سلاح ومخدرات، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم، بالاختباء بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمكن ضبطهما ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- عقوبة جريمة البلطجة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

الفيوم قتل ضبط القتل العمد مخدرات حدائق الأهرام أبشواي الجيزة

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