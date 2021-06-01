«التنمر والاحتجاز».. تفاصيل الاتهامات في الاعتداء على طفل سوداني بعين شمس

وجهت نيابة شرق القاهرة الكلية، للمتهمين بالتنمر وضرب طفل سوداني «م. م. ش» و وشهرته الجوتش بمنطقة عين شمس، من قبل 3 متهمين «م. س. ع»، «ع. س. ع»، «خ. ي. أ»، تهم احتجاز المجني عليه دون وجه حق والتعدي عليه بالتعذيب البدني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التنمر على الطفل، مستغلًين ضعفه وحالة تعتقد أنها تسيء للمجني عليه بقصد وضعه موضع سخرية.

- الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما في عين شمس.

- النيابة ترصد تداول الفيديو

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل آدم البشرة يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

إذ سألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه- سوداني الجنسية يبلغ من العمر 15 عامًا، فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام- بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

كما سألت النيابة 16 عامًا، فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

- نتائج التحريات

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة، ثلاثة فتيان ووالدة أحدهم، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وألقي القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما- عرضًا قانونيًا- خلال التحقيقات تعرفا عليهم.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا، على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وإذ تؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة، على تصديها بحزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه -مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.