وفد من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين يزور «زهور مايو»

استقبل حي 15 مايو وفد البرنامج الرئاسي ، في زيارة لـ"زهور مايو" وتم تقديم شرح وافي عن معدلات تنفيذ مشروع المساكن البديلة لسكان منطقة الزرايب وتوقيت التسكين والانتهاء من المشروع وزيارة المنطقة المخصصة لعمل باكيات لفرز القمامة بالقرب من المساكن، حيث تبلغ كل باكية 45 م بعدد ٨٣٥ باكية.

ثم انتقل وفد البرنامج الرئاسي، للمجزر الآلي بمدينة ١٥مايو بطريق الأتوستراد، حيث تم تفقد المشروع للوقوف على أهميته كونه أحد أهم مشاريع مجازر العاصمة، ثم انتقل الوفد إلى مصنع إدارة المخلفات الصلبة إيكوم والتعرف على مراحل الفرز وتحويل القمامة لسماد عضوي.

وجاءت الجولة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم كل الدعم للشباب باعتبارهم لبنة بناء مستقبل الوطن ، كان تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجولة التي قام بها متدربى البرنامج الرئاسي للتنفيذيين ( دفعة احمد المنسي ) بالمنطقة الجنوبية وذلك في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الشابة من التنفيذين بالمحافظات لتولى الوظائف القيادية

واكد اللواء خالد عبدالعال محافظ على ان محافظة القاهرة تولى كل الإهتمام والتشجيع للشباب من التنفيذيين بالاضافة الى تقديم كافة سبل الدعم لهم وفقا للنظريات العلمية والعملية لتقديم وتطبيق الاساليب الحديثة للادارة المحلية مما يساعد فى تأهيل الشباب لتولى مناصب قيادية بالجهاز الادارى للدولة،بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودعمها للشباب ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل وتاكيدها ان هذا البرنامج يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار .

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي