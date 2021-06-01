التحقيقات في التنمر على طفل سوداني بعين شمس: 6 شاركوا في الواقعة

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد حنفي رياض، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قيام 6 أشخاص بينهم هارب باحتجاز الطفل السوداني "أ. ك"، وابنة خالته وصديقتها داخل شقتهم بعين شمس، والاعتداء عليه بالضرب والتنمر.

- أقوال المجني عليه

وقال المجني عليه إنه في السادسة صباح 29 أبريل الماضي كان عائدًا من "عيد ميلاد" في منزل خالته ومعه ابنة خالته "أ. ج" وصديقتها "و. ا"، وفوجئ بعدة شباب في شارع أحمد إسماعيل ممسكين بـ"المطاوي"، ووجهوا السباب لابنة خالته واحتجزوها داخل منزلهم، فهرب منهم لكنهم تتبعوه وظلوا يوجهون السباب له.

ونفى الطفل ما جاء في أقوال المتهم الأول (م. ع) بمحضر تحريات معاون مباحث قسم عين شمس الرائد محمد عادل، بأنهم احتجزوه بعدما استدرج شقيقة المتهم الثاني (ع. س) وفتاتين سودانيتين الجنسية لممارسة الجنس أعلى العقار سكنه، ما أثار حفيظة المتهم فقام بضربه وتصويره.

- المتهمون ينفون قيامهم بارتكاب الواقعة

وخلال التحقيقات نفى المتهمون الأربعة قيامهم باحتجاز المجني عليهم وكذلك الاعتداء الجنسي على الفتاتين "كان برضاهم ومفيش اعتداء جنسي على "ويني" لأنه كان لديها الدورة الشهرية.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما في عين شمس.

- النيابة ترصد تداول الفيديو

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل آدم البشرة يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

إذ سألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه- سوداني الجنسية يبلغ من العمر 15 عامًا، فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام- بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

كما سألت النيابة 16 عامًا، فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

- نتائج التحريات

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة، ثلاثة فتيان ووالدة أحدهم، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وألقي القبض عليهم، وبعرضهم على المجني عليهما- عرضًا قانونيًا- خلال التحقيقات تعرفا عليهم.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا، على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وإذ تؤكد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة، على تصديها بحزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه -مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.